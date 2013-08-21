В Одессе трамвай сошел с рельсов и протаранил столб, опубликованы фото

Из-за аварии пострадала 65-летняя женщина
Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба ГУ МВД в Одесской области.
Авария случилась в 07.15 в районе станции Лузановка, когда трамвай 7-го маршрута сошел с рельсов и врезался в столб. В момент происшествия в трамвае находились 24 пассажира, один из которых пострадал.
После удара трамвая о железобетонную опору пострадала 65-летняя пассажирка. Она с ушибом грудной клетки была доставлена в больницу.
Ранее "Главред" сообщал, что в Киеве трамвай сошел с рельсов и потаранил три автомобиля, припаркованные у обочины.
Фото: mvs.gov.ua