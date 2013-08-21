На Закарпатье пьяный охранник ранил из пистолета 5-летнего ребенка

В понедельник, 19 августа, поздним вечером на Закарпатье пьяный охранник расстрелял из пневматического пистолета 5-летнего ребенка.

Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба УМВД в Закарпатской области.

В дежурную часть Мукачевского горотдела милиции обратился 42-летний мужчина, который сообщил, что около 23:45 в его 5-летнего сына стрелял неизвестный. По его словам, в руках мужчины был предмет, похожий на пистолет. Опера задержали стрелка и установили его личность.

Как оказалось, был 37-летний охранник, который выстрелил из пневматического пистолета Umarex. Ребенок получил незначительное ранение правой ноги, поэтому от медпомощи отец малыша отказался.

Охранник не смог внятно объяснить свой поступок, но, по свидетельствам очевидцев, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи изъяли оружие, а происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее "Главред" сообщал, что 20 августа было совершено покушение на правозащитника Эдуарда Багирова, которого тоже ранили в ногу из пневмата. Пуля ушла в ногу на глубину в 3 сатниметра.

фото: mvs.gov.ua