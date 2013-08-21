Сбушник и милиционер попали в ДТП на Виннитчине, двое погибших

В среду, 21 августа, в Винницкой области произошло ДТП, жертвами которого стали два человека, еще четыре человека пострадали.

Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба УМВД Винницкой области.

Авария случилась около 9:00 на автодороге возле Жмеринки, когда седан Rover-416 выскочил на встречную полосу и врезался в ВАЗ-2106. За рулем иномарки находился 22-летний работник межрайонного отдела СБУ.

В результате ДТП погиб водитель ВАЗа и его пассажир - 42-летний старший прапорщик милиции Александр Бригадир, в тот момент находившийся в отпуске. Он работал помощником оперативного дежурного Жмеринского райотдела милиции и прослужил в милиции 21 год.

Вместе с ним в машине ехали его жена, дети 12-ти и 6-ти лет и теща. Все они госпитализированы в районную больницу.

Данное происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц).

Ранее "Главред" сообщал, что в Киеве произошло резонансное ДТП с участием сбушников, жертвами которого стали два человека, еще десять человек пострадали.