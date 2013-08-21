Донецким вандалам, которые сожгли флаги Украины, грозит пять тюрьмы

Накануне Дня Независимости в Донецке разразился скандал: неизвестные лица сожгли пять Государственных Флагов Украины на площади перед исполкомом. Теперь вандалам грозит до 5 лет тюрьмы.

Поджигатели действовали ночью. Свидетелей инцидента нет, а камера видеонаблюдения на здании горсовета эту часть площади не охватывает, сообщает ТСН.

Установить, кто именно поиздевался над государственными символами Украины пока не удается. Правоохранители уже возбудили уголовное производство по статье о хулиганстве.

В мэрии считают, что, вероятнее всего, это дело рук нетрезвых парней.

"Я бы не связывал этот вопрос с политикой. На 90% уверен, что это хулиганские происки молодежи", - заявил руководитель отдела благоустройства Донецкого горисполкома Константин Савинов.

Управление благоустройства мэрии уже подало заявление в милицию. "Да, мы получили заявление, принимаются соответствующие меры по установлению лиц, причастных к данному правонарушению, - рассказали "Вестям" в пресс-службе ГУМВД Донецка. – предварительная квалификация - по ч.1 ст. 296 – хулиганство". Максимальный срок, который грозит наглецам по этой статье – 5 лет тюрьмы", сообщают "Вести".

Ранее "Главред" сообщал, что в Чернигове разразился скандал, когда коммунальщики собирали мусор на флаг Украины (фото).

Фото: censor.net.ua, видео: tsn.ua