На Донбассе двух горняков насмерть завалило породой

В с. Удачное Красноармейского района на шахте ОАО "Покровская", на горизонте 815 м обрушилась порода, в результате чего погибли 2 горняка. Тела погибших подняли на поверхность.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, шахта работает в обычном режиме. Причины обрушения устанавливаются.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Донецкой области.

Напомним, 20 августа на заброшенной шахте в Шахтерском районе Донецкой области спасатели обнаружили тела двух горняков, которое несанкционированно добывали уголь.

Предварительная причина смерти – отравление рудничным газом. По факту гибели правоохранительными органами ведется следствие.