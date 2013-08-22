Застрявший на рельсах Mercedes задержал движение поездов на два часа

21 августа под Кременчугом вечером с переезда на рельсы слетел Mercedes-Benz 407.

В пресс-службе ГСЧС области сообщили, что на 252 километре железнодорожного перегона "Кременчуг-Потоки" 19-летний водитель Mercedes, пользуясь GPS-навигатором, отвлекся и автомобиль слетел с асфальтового покрытия на рельсы.

Mercedes получил механические повреждения - мужчина не смог самостоятельно убрать авто с рельс.

В результате происшествия более чем на час было задержано движение четырех поездов - №431 "Харьков - Одесса ", №138 "Кременчуг - Симферополь", №374 "Кременчуг - Полтава", №6885 "Кобеляки - Кременчуг".

В 23.00 движение всех поездов было восстановлено.

Напомним, в июле на железнодорожномпереездеподКременчугомавтомобильChevroletLacetti,попалпод поезд.