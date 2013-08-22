Загадочное смертельное ДТП на Ивано-Франковщине: опубликованы фото

21 августа на Ивано-Франковщине произошло загадочное ДТП, в результате которого погиб один человек, а трое получили ранения.

Ночью на дороге "Богородчаны – Гута" вблизи села Раковец микроавтобус Mercedes перевернулся на прямой и ровной дороге. Следов столкновения нет. Так же в его крови не нашли алкоголя, пишет Автополигон.

Погибла пассажирка авто. Водитель и еще два человека получили травмы.

Согласно сообщению, двое местных юношей с двумя несовершеннолетними девушками направлялись из Солотвино.

Несмотря на странные обстоятельства аварии, милиция возбудила уголовное дело по факту смерти пассажирки.

Напомним, 21 августа, в Винницкой области произошло ДТП, жертвами которого стали два человека, еще четыре человека пострадали.

фото: Автополигон.