Загадочное смертельное ДТП на Ивано-Франковщине: опубликованы фото

Микроавтобус Mercedes перевернулся на прямой и ровной дороге.
Ночью на дороге "Богородчаны – Гута" вблизи села Раковец микроавтобус Mercedes перевернулся на прямой и ровной дороге. Следов столкновения нет. Так же в его крови не нашли алкоголя, пишет Автополигон.
Погибла пассажирка авто. Водитель и еще два человека получили травмы.
Согласно сообщению, двое местных юношей с двумя несовершеннолетними девушками направлялись из Солотвино.
Несмотря на странные обстоятельства аварии, милиция возбудила уголовное дело по факту смерти пассажирки.
Напомним, 21 августа, в Винницкой области произошло ДТП, жертвами которого стали два человека, еще четыре человека пострадали.
фото: Автополигон.