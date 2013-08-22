ДТП на Херсонщине: погибшие украинцы, раненая россиянка

В среду, 21 августа, в Херсонской области произошло ДТП жертвами которого стали два человека, еще двое попали на больничную койку.

Авария случилась около 16:00 на перекрестке автотрасс Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта и Великая Лепетиха - Ивановка – Геническ, сообщает УНИАН.

48-летняя жительница Донецкой области, управляя автомобилем Nissan Tiida, двигалась по второстепенной дороге, выезжая на главную дорогу, она не предоставила преимущество в движении автомобилю Ford Focus, под управлением 39-летнего жителя г. Курска (Россия).

В результате произошло столкновение двух автомобилей, в котором женщина-водитель и 86-летний пассажир (житель Геническа) Nissan от полученных в аварии травм скончались на месте происшествия.

Водитель и 34-летняя пассажирка (гражданка Российской Федерации) Ford с телесными повреждениями доставлены в больницу.

Ранее "Главред" сообщал, что в ДТП на Хмельнитчине погибли 9 человек.