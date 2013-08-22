На заводе во Львове рухнул конвейер, погиб рабочий

На территории одного из львовских предприятий, при обследовании аварийной металлической конструкции неработающего конвейера длиной 12 м произошло обрушение конструкции.

Один из рабочих, мужчина 1950 г.р. скончался от полученных травм, сообщает ГСЧС.

Другого мужчину, 1965 г.р., в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи.

Как ранее писал Главред, 6 августа, на химзаводе "Стирол" в Горловке произошла авария. Погибли шесть человек - пятеро сразу после аварии, а шестой пострадавший умер в больнице в четверг, 8 августа, около 30 человек пострадали.