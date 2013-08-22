ДТП в Харькове: маршрутка "догнала" микроавтобус, пострадали 5 человек

В четверг, 22 августа, утром в Харькове произошло ДТП, в котором пострадали пять человек.

Авария случилась около 10:30 на ул. Полтавский Шлях при въезде в Харьков, когда водитель автобуса ПАЗ столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем "Фольксваген-Транспортер".

В момент столкновения в автобусе находилось 12 пассажиров В результате ДТП пять пассажиров автобуса были доставлены в центральную больницу скорой медицинской помощи.

Сейчас правоохранительными органами устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее "Главред" сообщал о ДТП на Херсонщине, где погибли два человека, еще два человека получили ранения.

Фото: gai.kharkov.ua