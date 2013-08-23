В шахте на Луганщине погиб горняк

В ночь на 23 августа в шахте "Черкасская" ГП "Луганскуголь" прогизошло обрушение породы. Под завалом оказались двое рабочих.

По данным госслужбы по чрезвычайным ситуациям, один из горняков погиб, а другого удалось спасти.

"В пятницу, 23 августа, в 3:15 в г. Зимогорье Славяносербского района на шахте "Черкасская" ГП "Луганскуголь" на горизонте 580 м обрушением породы были захвачены два горняка. Один горняк погиб. Второго горняка спасли", – сообщает пресс-служба ведомства.

Как ранее писал Главред, 22 августа в с. Удачное Красноармейского района на шахте ОАО "Покровская", на горизонте 815 м обрушилась порода. В результате обрушения, сопровождавшегося выбросом рудного газа, погибли 2 горняка.