Прокуратура назвала причину взрыва многоэтажки в Луганске

В ходе следствия по факту взрыва 11 августа в жилом 12-этажном доме в Луганске прокуратура выдвинула версию, что его причиной стал выток бытового газа.

Следователи луганской областной прокуратуры закончили осмотр места взрыва 11 августа в жилом 12-этажном доме в Луганске. 22 августа следователи обнародовали предварительные выводы. Единственной возможной причиной трагедии назван взрыв бытового газа.

Теперь эту версию должны подтвердить или опровергнуть специалисты, которые проводят многочисленные экспертизы, сообщает ТСН.

По данным следствия, на месте взрыва не обнаружены следы кислородных или ацетиленовых баллонов. Также не подтвердилась версия о наличии взрывного устройства или вещества. Поэтому следователи остановились на том, что причиной взрыва стала утечка газа. Единственный газовый прибор, который был в эпицентре взрыва – кухонная плита. В прокуратуре предполагают, что утечка произошла именно оттуда.

Газовая служба с предварительными выводами следствия не согласна и утверждает, что, природный газ взрывается иначе.

В ответ прокуроры утверждают, что газовики просто защищають свои интересы.

Напомним, на сегодняшний день в больницах остаются трое пострадавших от взрыва. Накануне вышла из комы 12-летняя девочка, но ее состояние остается тяжелым.

Как ранее писал Главред, жильцы разрушенного подъезда отселены. Размер ущерба от взрыва в составит около 7,5 млн грн.

Люди говорят, что запах газа в доме, где произошла трагедия, чувствовали не раз. Мол, даже ходили этажами, ища, откуда пахнет газом. 16 раз за полгода к этому дому приезжала газовая служба. Четыре раза люди вызвали ее именно в этот подъезд, последний раз – за несколько дней до трагедии. Газовики говорят, что ни в одном из этих случаев утечки не зафиксировали.