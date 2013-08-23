В Днепропетровске столкнулись трамвай, грузовик и Chevrolet: опубликованы фото

22 августа в Днепропетровске в районе городской больницы №6 столкнулись трамвай, грузовик и легковой автомобиль Chevrolet.

По словам сына хозяина легковой машины, Chevrolet остановился, чтобы пропустить трамвай, а грузовик не заметил трамвая и врезался в него, пишет 34.ua.

Работники ГАИ пока ситуацию не комментируют. Говорят, что пострадавших нет. Однако, в трамвае разбиты стекла и много осколков внутри вагона.

Напомним, в Одессе трамвай сошел с рельсов и протаранил стол. В результате аварии пострадала 65-летняя женщина.

фото: 34.ua.