Названа официальная причина смертельной аварии на "Стироле"

Главной причиной аварии на заводе корпорации "Стирол" в г.Горловка Донецкой области стало неудовлетворительное техническое состояние аммиакопровода, обусловленное коррозией окружающей среды, а также эрозией рабочей среды.

Об этом начальник теруправления Госгорпромнадзора Украины в Донецкой области Вячеслав Король заявил на брифинге в Донецке 23 августа, сообщает Интерфакс-Украина.

"После лабораторных исследований оказалось: в месте разрыва (аммиакопровода. – Ред.) 0,6 мм всего толщина стенки получилась. А должна быть – 4 мм… То есть это коррозийное", – сообщил чиновник.

По данным Госгорпромнадзора, аварийному аммиакопроводу 29 лет, правила его проверки были разработаны еще в 1969 году. Они включали в себя точечную проверку аммиакопровода раз в 4 года.

"Лаборатория, которая проверяла, делала диагностику данной трубы, аммиакопровода… Она делала точечно, а как можно сделать точечно? Труба длиной 2,8 километра. Они делали по методике своей, но методика эта – раз в 4 года. А почему раз в 4 года? Может, когда это был новый трубопровод, и позволяло делать раз в 4 года… Наша окружающая среда как-то влияла на трубопровод? Была коррозия. Внутри вымывало? Вымывало. И показало в моменте разрыва 0,6-0,8 (мм – ИФ) толщина стенки", – сообщил Вячеслав Король.

Кроме того, по его данным, проблемой стало то, что компенсаторы, которые по правилам должны были находиться в аммиакопроводе, были расположены за задвижками.

"Правилами сказано: в аммиакопроводе должны быть компенсаторы. А компенсаторы - они существуют, но они за задвижками. Аммиак подперли двумя задвижками просто с одной и с другой стороны. А аммиак имеет при температуре большое расширение", – сообщил начальник теруправления Госгорпромнадзора .

В святи с выявленными обстоятельствами, экспертная комиссия рекомендовала привлечь к ответственности 14 работников предприятия, из них 5 – в основном, руководство цеха, где произошла авария – отстранить от занимаемых должностей.

Также Госгорпромнадзор рекомендовал концерну "Стирол" в течение ближайших трех месяцев провести ультразвуковой анализ всех труб на предприятии.

Как ранее писал Главред, 6 августа,в ходе ремонта завода №1 ПАО "Концерн Стирол" произошла разгерметизация трубопровода и выброс жидкого аммиака. В результате происшествия погибли шесть человек, пострадали около 30 рабочих.

В 14:30 выброс был ликвидирован силами аварийно-спасательной службы концерна, власти заявили об отсутствии угрозы для жителей города.