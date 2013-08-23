В Кривом Роге 200 горожан хотели линчевать лихача, сбившего ребенка

Вечером 22-го августа в частном секторе Кривого Рога произошли столкновения между местными жителями и пассажирами автомобиля, сбившего женщину с ребенком.

По словам свидетелей, автомобилисты сами спровоцировали конфликт. По словам местных жителей, все началось с того, что автомобиль "ВАЗ" совершили наезд на женщину с ребенком на улице Нагорная, сообщает сайт 1kr.ua.

"Сбили женщину с 9-летним мальчиком на улице Нагорная. Более того, неизвестные мужчины вышли из машины и ударили мальчика головой о бордюр. Когда к месту происшествия подбежал отец пострадавшего, ему также были нанесены телесные повреждения, пришлось вызывать "скорую", – сообщили жители ближайших домов.

После этого инцидента, на месте происшествия начали собираться десятки молодых людей. Местные СМИ уточняют, что в машине находились лица кавказской национальности, которые и стали зачинщиками конфликта. По словам очевидцев разгорелась драка. В ход шли палки, доски с заборов, бутылки и камни.

"Жители "Черногорки" (микрорайон города. – Ред.) разбили и перевернули автомобиль "ВАЗ", после чего погнали хулиганов аж до "Трампарка", – рассказывают свидетели.

По словам местных жителей, на место происшествия прибыло начальство криворожской милиции, "Беркут" и подразделение Внутренних войск.

В ГорУВД подтвердили, что в частном секторе около 20:00 произошел конфликт, но отрицают факты наезда и избиения ребенка.

"В больницу или милицию никто не обращался, факт с избиением ребенка не подтверждается. Ситуация же возникла из-за ссоры между соседями. За два дня до этого, двое соседей разругались между собой и один второго ударил. В результате чего представитель кавказской национальности получил легкие телесные повреждения. И вот вчера он вызвал, так сказать, "группу поддержки". К нему на помощь приехали около тридцати друзей. Они и начали выяснять отношения с обидчиком их товарищами. Видя такое дело, к месту событий стали стекаться соседи. Драки не было, но скандал наростал и кто-то из соседей вызвал милицию", – сообщает пресс-служба ведомства.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Как ранее писал Главред, в Луганске сотрудника прокуратуры хотели линчевать за сбитого ребенка. На месте происшествия собралось около 500 человек, которые попытались устроить самосуд над виновником аварии.

Фото: 1kr.ua.