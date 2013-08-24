В Кировограде перевернулась маршрутка с пассажирами, опубликовано фото

В субботу, 24 августа, в Кировограде произошло ДТП – перевернулся микроавтобус, который вез 13 пассажиров.

Авария случилась на объездной дороге возле с. Бережинка Кировоградского района,где столкнулась маршрутка "Газель" и легковушка "Нива Шевроле".

Погибших нет. Количество травмированных и обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее "Главред" сообщал, что на днях в Харькове маршрутка "догнала" микроавтобус, пострадали 5 человек. На улице Полтавский Шлях столкнулись ПАЗ с автомобилем Volkswagen Transporter.

Фото: mns.gov.ua