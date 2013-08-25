Опубликованы фото ДТП на Кировоградщине: среди пострадавших четверо детей

24 августа, на перекрестке автодороги Кировоград - Кривой Рог и объездной дороги Кировограда в результате ДТП с участием маршрутного такси были госпитализированы восемь человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГАИ Кировоградской области.

Авария произошла около 11:20 вследствие столкновения легкового автомобиля Chevrolet Niva 21230 с маршруткой "БАЗ-2215 СПГ".

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с маршрутным такси.

На момент столкновения в салоне микроавтобуса находилось 12 пассажиров.

Восемь пассажиров "БАЗ-2215 СПГ" с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения Кировограда. Среди пострадавших – четверо детей. Ведется следствие.

Напомним,