На Тернопольщине ГАИшник на "копейке" сбил женщину

По предварительным данным, работник ГАИ находился вне службы.
На Тернопольщине сотрудник ГАИ, управляя личным автомобилем "ВАЗ-2101", сбил женщину вблизи райцентра Чертков.
Как сообщили пресс-службе УМВД в Тернопольской области, ДТП произошло утром 25 августа.
"Как выяснилось, 26-летний милиционер из соседнего Залещицкого района не справился с управлением собственного автомобиля "ВАЗ-2101", в результате чего совершил наезд на пешехода", - говорится в сообщении.
Пострадавшую 50-летнюю женщину доставили в районную больницу. По предварительным данным, сотрудник ГАИ находился вне службы.
Сведения о данном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Продолжается досудебное следствие, в ходе которого будут установлены все обстоятельства и причины ДТП.
Напмоним, 24 августа на Кировоградщине столкнулись маршрутка и Chevrolet Niva. В результате аварии госпитализированы 8 человек, среди них четверо детей.