На Тернопольщине ГАИшник на "копейке" сбил женщину

На Тернопольщине сотрудник ГАИ, управляя личным автомобилем "ВАЗ-2101", сбил женщину вблизи райцентра Чертков.

Как сообщили пресс-службе УМВД в Тернопольской области, ДТП произошло утром 25 августа.

"Как выяснилось, 26-летний милиционер из соседнего Залещицкого района не справился с управлением собственного автомобиля "ВАЗ-2101", в результате чего совершил наезд на пешехода", - говорится в сообщении.

Пострадавшую 50-летнюю женщину доставили в районную больницу. По предварительным данным, сотрудник ГАИ находился вне службы.

Сведения о данном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Продолжается досудебное следствие, в ходе которого будут установлены все обстоятельства и причины ДТП.

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