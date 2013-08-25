В смертельном ДТП в Крыму травмированы 6 человек

В Кировском районе Крыма из-за лобового столкновения 2 автомобилей 1 человек погиб и 6 госпитализированы.

Как сообщили в пресс-службе главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Крыму, водитель "ВАЗ 21099" на автодороге "Феодосия - Симферополь" не справился с управлением, машина выехала на встречную полосу и столкнулась с Chevrolet Cruze.

В ДТП погиб 44-летний житель Судака (Крым) - пассажир ВАЗа.

Травмы различной степени тяжести получили: 49-летний водитель, 47-летняя пассажирка и 23-летний пассажир ВАЗа, 38-летний водитель Chevrolet и его 38-летняя и 34-летняя пассажирки - все из Крыма.

В иномарке также ехала 8-месячная девочка, медицинская помощь которой не понадобилась.

Напомним, на Тернопольщине сотрудник ГАИ сбил 50-летнюю женщину.