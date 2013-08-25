На Николаевщине милиция ищет изверга, забившего до смерти 3-летнего мальчика

Николаевские правоохранители разыскивают 38-летнего мужчину, который обоснованно подозревается в причастности к совершению убийства трехлетнего ребенка.

Как сообщили в пресс-службе УМВД в Николаевской области, 24 августа, в милицию поступило сообщение о смерти трехлетнего ребенка. 22-летняя мать мальчика сначала объясняла, что ребенок случайно утонул в ванной во время купания, а врачи не успели вовремя оказать помощь. Но ее слова правоохранители ставили под сомнение, потому что на теле ребенка было большое количество синяков, царапин и ожогов.

Проверяя возможные обстоятельства получения телесных повреждений, сотрудники милиции установили, что к смерти ребенка может иметь отношение сожитель матери ребенка, которая, под давлением улик, все же призналась в том, как на самом деле произошла трагедия.

По ее словам, около 18.00, когда женщина пришла домой, она увидела, как ее сын лежит на полу и не подает признаков жизни. На теле мальчика были свежие следы от побоев, а ее 38-летний муж, ведя себя неадекватно и угрожая физической расправой, быстро ушел из дома.

По предварительному заключению эксперта смерть мальчика наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы и кровоизлияния.

Следственным отделом Центрального РО НГУ УМВД начато уголовное производство по признакам п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины, проводятся следственные действия.

УМВД Украины в Николаевской области обращается с просьбой оказать помощь в установлении местонахождения сожителя матери пострадавшего ребенка, который обоснованно подозревается в причастности к совершению убийства.

Приметы разыскиваемого: рост-175-180 см., плотного телосложения, был одет в джинсы синего цвета, черную футболку, босоножки.

Особая примета: на левом плече имеет татуировку в виде сердца со стрелой.