ДТП на Полтавщине: джип белоруса протаранил маршрутку, погиб ребенок, 11 раненых

В воскресенье, 25 августа, в Полтавской области произошло ДТП, в котором 11 человек получили ранения, а один ребенок погиб.

Авария случилась на 200 км автодороги Борисполь – Днепропетровск – Запорожье, когда водитель джипа Volvo ХС-90 (гражданин Беларуси) врезался в микроавтобус Mercedes-Benz-410D, который двигался в попутном направлении.

После этого обе машины слетели в кювет и перевернулись. В момент столкновения в салоне микроавтобуса находилось 14 пассажиров.

Вследствие ДТП один пассажир Mercedes (ребенок 6-летнего возраста) от полученных травм погиб на месте происшествия, а еще 11 пассажиров микроавтобуса получили различные телесные повреждения.

Среди травмированных двое детей 8-ми и 14 лет. Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Ранее "Главред" сообщал, что в Крыму из-за лобового столкновения двух автомобилей один человек погиб и шесть были госпитализированы.

Фото: sai.gov.ua