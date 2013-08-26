В Донецке убили молодого милиционера

В ночь на понедельник, 26 августа, в Киевском районе Донецке был убит молодой парень, как позже оказалось, это милиционер из аэропорта "Донецк".

Об этом сообщила "Главреду" пресс-служба ГУ МВД в Донецкой области.

Сообщение о смерти парня поступило в дежурную часть Киевского РОВД 02.25 от "скорой помощи". Тело молодого человека со следами насильственной смерти было обнаружено на улице Университетской.

При выезде опера следственной группы установили личность убитого, им оказался сотрудник линейного отдела милиции в аэропорту Донецк.

Ранее "Главред" сообщал, 12 июля в Черкасской области при задержании подозреваемого был смертельно ранен сотрудник Смелянского горотдела милиции. После того, как вор зарезал милиционера, он наложил на себя руки.

Фото: segodnya.ua