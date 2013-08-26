ДТП на Закарпатье: фура протаранила два микроавтобуса, есть погибший и раненые

В понедельник, 26 августа, утром в Закарпатской области произошло ДТП, во время которого один человек погиб, еще пятеро – пострадали.

Авария случилась в 08:10 на отрезке трассы Киев-Чоп под Свалявой, когда столкнулась фура Renault, микроавтобус Volkswagen Transporter и грузовой микроавтобус Iveco, сообщает Мукачево.net

Пострадали два водителя и три пассажира Volkswagen.

По предварительной версии, грузовик Renault двигалась со стороны Мукачево. В какой-то момент на скользкой от дождя дороге фуру начало раскручивать, развернуло перпендикулярно трассе и прицепом она ударила микроавтобус Volkswagen, который отбросило на грузовой Iveco.

В пассажирском Volkswagen ехала семья - муж, жена, маленький ребенок, свекровь и теща, которая и погибла. У водителя была сильно повреждена рука и нога. Свекровь с многочисленными травмами, как и жену с ребенком забрала "скорая".

Также пострадал и водитель грузового Iveco, переднюю часть которого просто расплющило от удара. Чтобы вытащить пострадавших, пришлось использовать спецсредтва.

Водитель Iveco рассказал, что только заметил, что грузовик начинает раскручивать, сразу начал тормозить. Тормозил и водитель пассажирского микроавтобуса, но столкновения прицепом грузовика избежать не удалось.

В то же время водитель грузовика настаивает, что он остановился перед столкновением с Volkswagen.

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Фото: mukachevo.net