Опубликовано видео с места ДТП на Закарпатье, где фура протаранила микроавтобусы

В Сети появилось видео с места аварии на Закарпатье, где фура своим прицепом смяла в лепешку пассажирский и грузовой микроавтобус (фото).

Напомним, авария произошла сегодня утром на трассе Киев-Чоп под Свалявой, когда столкнулась фура Renault, микроавтобус Volkswagen Transporter и грузовой микроавтобус Iveco. Один человек погиб, еще пятеро – пострадали.

По предварительной версии, грузовик Renault на скользкой от дождя дороге развернуло на трассе и он прицепом ударил микроавтобус Volkswagen, который отбросило на грузовой Iveco.

В пассажирском Volkswagen ехала семья - муж, жена, маленький ребенок, свекровь и теща, которая и погибла. У водителя была сильно повреждена рука и нога. Свекровь с многочисленными травмами, как и жену с ребенком забрала "скорая".

Также пострадал и водитель грузового Iveco, переднюю часть микроавтобуса которого просто расплющило от удара. Чтобы вытащить пострадавших, пришлось использовать спецсредтва.

В то же время водитель Renault настаивает, что он остановился перед столкновением с Volkswagen.

После аварии на трассе на два с половиной час было перекрыто движение. С обеих сторон от места ДТП образовалась много километровая очередь, поэтому машинам пришлось объезжать через Сваляву.

Видео: MukachevoNet