ДТП под Севастополем: пьяный лихач на "Мерседесе" убил родителей 2-летнего ребенка

В ночь на воскресенье, 25 августа, в Крыму произошло ДТП, жертвами которого стали оба родителя 2-летнего ребенка.

Авария случилась в 00:40 на 55-м км автодороги Ялта – Севастополь, когда пьяный 56-летний житель Харьковской области, управляя "Мерседесом", выехал на встречную полосу и врезался в "Хонду", в которой ехала семья из трех человек.

Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба УМВД Украины в Севастополе.

Водитель "Хонды" и его жена от полученных травм скончались на месте. Их двухлетняя дочь, сидевшая в детском кресле на заднем сиденье, осталась жива.

Водителя "Мерседеса" и его пассажир с травмами были госпитализированы в горбольницу № 1. Однако, несмотря на перелом 3 ребер и ключицы, пассажир "Мерседеса" из медучреждения сбежал. По заключению наркологической экспертизы, водитель автомобиля-убийцы находился в состоянии алкогольного опьянения.

Водителю "Мерседеса" уже объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц) УК Украины. Ему грозит лишение свободы от пяти до десяти лет с лишением права управления транспортными средствами на срок до трех лет.

Ранее "Главред" сообщал, что 15 августа в Крыму произошло ДТП, жертвами которого стали два иностранца, еще четыре человека пострадали.