Подробности убийства милиционера в Донецке: пьяные забили до смерти кулаками

Жестокое убийство милиционера в центре Донецка начала обрастать подробностями. Как оказалось 29-летнего парня забила до смерти кулаками пьяная компания.

Это произошло возле Шахтерской площади за кафешкой "Зимний сад", сообщают "Вести".

Напомним, что в 02.25 в дежурную часть Киевского РОВД Донецка из "скорой помощи" поступило сообщение о том, что на улице Университетской со следами насильственной смерти обнаружен труп неизвестного молодого человека..

"Выездом на место следственно-оперативной группы установлена личность убитого – он 29-летний сотрудник Линейного отдела милиции в аэропорту Донецк", - расскали в милиции.

Как уточнили в ГУ МВД Донецка, против милиционера никакое оружие, кроме кулаков, использовано не было – его забили до смерти.

Убийство произошло сегодня около 2 часов ночи во дворе дома 120 по улице Университетской прямо на детской площадке. Как рассказали местные жители, на площадке веселилась пьяная компания, а проходящий мимо милиционер сделал им замечание, в итоге на него накинулись с кулаками. Когда же несчастный упал, его продолжали бить по голове ногами.

"Сейчас принимаются меры к установлению лиц, совершивших преступление", - говорят в милиции.

Ранее "Главред" сообщал, что неделю назад на Житомирщине в Попельнянском районе водитель Mercedes порезал сотрудника милиции и его товарища, которые ехали в другом авто.

Фото: vesti.ua