В Крымских горах погиб 18-летний турист

Неподалеку от города Судак, у горы Алчак-Кая, в 04.42 утра 27 августа произошел обвал суглинистых пород.

По данным республиканской ГосЧС, в результате оползня один человек погиб, еще один пострадал

Погибшим оказался 18-летний житель Кривого Рога. Пострадавший – 34-летний житель Судака, был доставлен в Судакское ТМО с диагнозом: "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга". По данным спасатель он был пьян.

Как ранее писал Главред, в ночь на 25 августа, в Крыму произошло ДТП, жертвами которого стали родители 2-летнего ребенка.

Авария случилась в 00:40 на 55-м км автодороги Ялта – Севастополь, когда пьяный 56-летний житель Харьковской области, управляя "Мерседесом", выехал на встречную полосу и врезался в "Хонду", в которой ехала семья из трех человек.

Фото: sudak-city