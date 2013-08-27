На Волыни зэк покусал тюремщика – получил еще 3 года тюрьмы

На Волыни произошел курьезный случай – заключенный покусал охранника Маневицкой ИК -42, за что получил дополнительные три года тюрьмы.

Как оказалось, у зэка был мобильный телефон, который во время внепланового обыска и попытались изъять охранники, сообщает "Под прицелом".

Сидящий за кражу мужчина сначала попытался сбежать из помещения социально-психологической службы, но был пойман охранниками. Он оказал сопротивление правоохранителям и даже укусил одного из них за палец.

За укус указательного пальца левой руки младшего инспектора отдела надзора и безопасности колонии заключенному "накинули" еще три года тюрьмы.

Ранее "Главред" сообщал, что на Николаевщине пьяный водитель обматерил и покусал гаишников.

Фото: pg21.ru