На Волыни зэк покусал тюремщика – получил еще 3 года тюрьмы

Инцидент произошел в Маневицкой колонии № 42
На Волыни произошел курьезный случай – заключенный покусал охранника Маневицкой ИК -42, за что получил дополнительные три года тюрьмы.
Как оказалось, у зэка был мобильный телефон, который во время внепланового обыска и попытались изъять охранники, сообщает "Под прицелом".
Сидящий за кражу мужчина сначала попытался сбежать из помещения социально-психологической службы, но был пойман охранниками. Он оказал сопротивление правоохранителям и даже укусил одного из них за палец.
За укус указательного пальца левой руки младшего инспектора отдела надзора и безопасности колонии заключенному "накинули" еще три года тюрьмы.
Ранее "Главред" сообщал, что на Николаевщине пьяный водитель обматерил и покусал гаишников.
Фото: pg21.ru