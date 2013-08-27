Убийство милиционера в Донецке: названы три версии

Следователи пытаются раскрыть жесткое убийство молодого милиционера в центре Донецка, а прокуратура уже выдвинула три версии причин его смерти.

Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области, сообщают "Вести".

"В данный момент отрабатываются несколько версий происшествия, среди которых: исполнение служебных обязанностей, хулиганские мотивы, а также убийство, которое совершили ранее знакомые с погибшим лица на почве неприязненных отношений, - рассказали в прокуратуре. - Ход досудебного расследования находится на контроле прокурора области Олега Сюсайло.

Ране "Главред" сообщал, что 29-летнего сотрудника линейного отдела милиции в аэропорту "Донецк" убили в ночь на понедельник, 26 августа. Это произошло возле Шахтерской площади за кафе "Зимний сад".

По не которым данным, на детской площадке веселилась пьяная компания, а проходящий мимо милиционер сделал им замечание, в итоге на него накинулись с кулаками. Когда же парень упал, его продолжали бить по голове ногами.

Фото: segodnya.ua