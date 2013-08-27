Под Черкассами иномарка врезалась в дерево: двое погибших

Вечером 26 августа, на автодороге возле с. Виноград Лисянского района Черкасской области водитель автомобиля Volkswagen Passat не справилась с управлением, слетела в кювет и столкнулась с деревом.

По данным спасателей, 20-летняя женщина, которая была за рулем, и ее 47-летний пассажир от полученных травм погибли.

На место происшествия для проведения деблокирования тел погибших из салона автомобиля привлекались работники Лисянского пожарно-спасательного поста.

Как ранее писал Главред, в ночь на 25 августа, в Крыму произошло ДТП, жертвами которого стали родители 2-летнего ребенка.

Авария случилась в 00:40 на 55-м км автодороги Ялта – Севастополь, когда пьяный 56-летний житель Харьковской области, управляя "Мерседесом", выехал на встречную полосу и врезался в "Хонду", в которой ехала семья из трех человек.