Участника резонансной аварии в Хмельницком спрятали в больнице – СМИ

Сын депутата Хмельницкого облсовета Галины Червонюк – Дмитрий, который попал в резонансное ДТП, где погиб человек, скрывается в неврологическом отделении Хмельницкой облбольницы, хотя на месте аварии парень отказался от медицинской помощи.

Об этом со ссылкой на журналистов проекта "ПРАВОкация" сообщает ZIK.

Напомним, авария произошла в ночь на 21 августа. Водитель Toyota RAV-4 нарушил правила дорожного движения, пересекая две сплошные линии. На высокой скорости внедорожник сбил мужчину.

За рулем джипа сидел 19-летний Дмитрий Червонюк - сын депутата Хмельницкого облсовета 6-го созыва Галины Червонюк. Его отец - депутата Хмельницкого обласовета 5-го созыва, владелец Ровенского льнокомбината Олег Червонюк. Сам же Дмитрий учится в Германии.

Погибшему пешеходу было всего 26 лет, его похоронили 22 августа на Хмельнитчине.

Ранее "Главред" сообщал, что в начале июля на Киевщине сын милицейского начальника сбил насмерть женщину.

Фото: youtube.com, видео: tvzikua