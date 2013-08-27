Под Харьковом пьяный водитель грузовика задавил двух велосипедистов

На Харьковщине 27 августа поймали водителя грузовика MAN, который накануне насмерть задавил велосипедиста с пассажиром.

По данным прокуратуры Харьковской области, водитель был в состоянии алкогольного опьянения и попытался сбежать, но был схвачен милицией, сообщает УНИАН.

Трагедия произошла в селе Высокополье Валковского района. В результате наезда MAN совершил на месте происшествия погибли велосипедист, 1976 г. р. и его пассажирка 1979 г. р.

Как ранее писал Главред, утром 26 августа на трассе Киев-Чоп под Свалявой столкнулась фура Renault, микроавтобус Volkswagen Transporter и грузовой микроавтобус Iveco. Один человек погиб, еще пятеро – пострадали.

Фото: timeszp.com