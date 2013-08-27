В Херсоне троллейбус с пассажирами провалился в яму: опубликованы фото и видео

В Херсоне троллейбус с пассажирами угодил в яму на дороге.
Об этом сообщает khersonline.net.
Происшествие случилось на улице Лавренева, где под землю ушла часть дорожного покрытия, в которую и провалился колесом троллейбус, следовавший по маршруту №9.
Выехать самостоятельно водитель троллейбуса не смог.
После этого руководство "Херсонэлектротранс" направило к месту аварии тягач, которому удалось вытянуть троллейбус на свободный участок дороги без поломок.
Тем не менее, провал стал расширяться, и движение транспорта по улице сделалось невозможным.
Было принято решение перекрыть движение по этой улице для ремонта покрытия.
В Херсонской мэрии отметили, что во время происшествия никто не пострадал.
Среди возможных причин этого провала рассматриваются: ненадлежащее качество дорожных работ или повреждение водопроводной магистрали.
Ведутся аварийно-восстановительные работы.
Планируется, что к исходу дня движение транспорта по улице Лавренева будет восстановлено.
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