В Херсоне троллейбус с пассажирами провалился в яму: опубликованы фото и видео

В Херсоне троллейбус с пассажирами попал в дорожную яму, из которой не смог выбраться самостоятельно.

Об этом сообщает khersonline.net.

Происшествие случилось на улице Лавренева, где под землю ушла часть дорожного покрытия, в которую и провалился колесом троллейбус, следовавший по маршруту №9.

Выехать самостоятельно водитель троллейбуса не смог.

После этого руководство "Херсонэлектротранс" направило к месту аварии тягач, которому удалось вытянуть троллейбус на свободный участок дороги без поломок.

Тем не менее, провал стал расширяться, и движение транспорта по улице сделалось невозможным.

Было принято решение перекрыть движение по этой улице для ремонта покрытия.

В Херсонской мэрии отметили, что во время происшествия никто не пострадал.

Среди возможных причин этого провала рассматриваются: ненадлежащее качество дорожных работ или повреждение водопроводной магистрали.

Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Планируется, что к исходу дня движение транспорта по улице Лавренева будет восстановлено.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее на реконструкцию была закрыта знаменитая смотровая площадка в Мариинском парке Киева, возле Верховной Рады