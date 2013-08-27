В Донецке задержан подозреваемый в громком убийстве милиционера

В Донецке был задержан подозреваемый в убийстве милиционера – им оказался 26-летний местный житель, ранее судимый.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

"Устанавливается возможная причастность других лиц, которые могли быть соучастниками в совершении нападения", – добавили в прокуратуре.

Напомним, как сообщал "Главред", в ночь на понедельник, 26 августа, на одной из центральных улиц Донецка со следами насильственной смерти был обнаружен труп молодого человека.

Позже выяснилось, что был убит сотрудник транспортной милиции Донецкого аэропорта.