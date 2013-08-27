Серийный убийца Оноприенко умер в тюрьме

Серийный убийца Анатолий Оноприенко, который был приговорен к пожизненному заключению за убийство 52 человек, умер в житомирской тюрьме №8.

Об этом сообщил замглавы Пенитенциарной службы Игорь Андрушко, передает УНН.

По его словам, осужденный умер от сердечного приступа. Его смерть была зафиксирована в 17.15 сегодня, 27 августа.

"Несмотря на то, что ему вызвали "скорую", спасти не удалось", - отметил Андрушко.

По его словам, в камере убийца находился один.

"Насколько мне известно, он долгое время были проблемы с сердцем. Медики об этом знали. Оказывали помощь в экстренном порядке. Но на этот раз - не успели", - рассказал Андрушко.

Как известно, приговор серийному убийце был вынесен в 1996 году, он провел в тюрьме 17 лет.

В суде были доказаны убийства 52 человек в период с 1989 по 1996 годы: 9 жертв с 14 июня по 16 августа 1989 года и 43 жертвы с 5 октября 1995 года по 22 марта 1996 года.

Кроме того, в деле фигурировало большое число недоказанных убийств.

Оноприенко родился 25 июля 1959 года в Житомирской области. Он был младшим ребенком в семье.

Когда Анатолию было 3 года, умерла его мать, отец в это время находился в тюрьме – и ребенок оказался в детском доме.

Орудием убийств Оноприенко было охотничье ружье. В первой серии убийств летом 1989 года, совершённой с напарником Сергеем Рогозиным — ветераном афганской войны, он использовал своё официально зарегистрированное ружьё с прицелом для охоты в тёмное время.

После убийств его чуть было не задержала милиция, он убийца смог бежать в Европу и попытался получить политическое убежище. Ничего не добившись, Оноприенко, будучи уверенным, что в Украине его разыскивает милиция, продолжал нелегально путешествовать по Европе.

Через какое-то время он узнал, что его предыдущие убийства не были раскрыты и продолжил убивать: в 1995 и 1996 годах он убивал с помощью обреза, сделанного из охотничьего ружья ТОЗ-34, украденного у знакомого охотника.

Жертвами Оноприенко становились пары, целые семьи, компании людей, а также отдельные люди — во второй серии убийств он мог убить до 7 человек за день (в одном эпизоде убил 8 человек за 2 дня).

Места для своих преступлений он выбирал так, чтобы они образовали крест на карте Украины. Всего он убил 52 человека, из них 11 несовершеннолетних. Был эпизод, где он совершил половой акт с убитой им женщиной.