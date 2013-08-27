В центре Луцка нашли авиабомбу времен войны

В центре Луцка сегодня, 27 августа, обнаружили 50-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили пресс-службе ГС ЧС по Волынской области.

"В Луцке на проспекте Воли, 4а (центральном проспекте города – прим. ред) при проведении земляных работ на строительной площадке был обнаружен неизвестный предмет, который по внешним признакам похож на взрывоопасный", – отметили спасатели.

На место происшествия была направлена группа пиротехников.

После идентификации было установлено, что строители нашли 50-килограммовую бомбу немецкого производства времен Второй мировой войны.

В 16:10 пиротехники извлекли бомбу и отправили ее на специальную площадку для подрыва.

Напомним, как сообщал "Главред", 16 июля сотрудниками ГС ЧС в Севастополе была взорвана 500-килограммовая немецкая авиабомба, найденная накануне.