ДТП в Бердичеве: УАЗ протаранил Audi, пострадали 7 человек

В ночь на среду, 28 августа, в Бердичеве Житомирской области произошло ДТП, в котором пострадали семь человек.

Авария случилась около 03:00 на перекрестке улиц Ленина и Ватутина, сообщает tsn.ua.

49-летний водитель УАЗа ехал с еще одним мужчиной. По непонятным причинам он вылетел на встречную полосу и протаранил старенькую Audi 100.

От удара легковушку отбросило на стоявший на обочине молоковоз. После двойного столкновения от легковушки осталась груда металлолома.

В ней находились пять человек - водитель и четверо молодых девушек. Все попали в больницу с многочисленными травмами, только одну девушку отпустили лечиться амбулаторно.

Четверо человек попали в реанимацию, в том числе и водитель УАЗа. У него взяли кровь на проверку наличия в ней алкоголя, но результатов пока нет.

Ранее "Главред" сообщал, что 25 августа в Крыму произошло ДТП, жертвами которого стали оба родителя 2-летнего ребенка. Пьяный 56-летний житель Харьковской области на "Мерседесе" выехал на встречную полосу и врезался в "Хонду", в которой ехала семья из трех человек.

Фото, видео: tsn.ua