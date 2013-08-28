В Казахстане в ДТП погиб украинец

В ночь на среду, 28 августа, в Казахстане произошло ДТП, в результате которого погиб украинец.

Об этом со ссылкой на Департамент информполитики МИД Украины сообщает УНИАН.

По информации Посольства Украины в Республике Казахстан, ночью 28 августав Атырауской обл. (пос. Аккистау) в результате ДТП погиб гражданин Украины, 1954 г.р.

Посольство сообщило сыну погибшего о порядке отправки гроба с телом в Украину и находится с ним на постоянной телефонной связи с целью предоставления всестороннего содействия.

Ранее "Главред" сообщал, что в феврале 2013-го в Казахстане произошло ДТП, в которое попала украинская фура. Из-за аварии заживо сгорели пять человек, однако оказалось, что вины украинского водителя не было.

Фото: tengrinews.kz