В ДТП на Киевщине погибли двое взрослых и 5-летний ребенок

Во вторник, 27 августа, в Киевской области произошло ДТП, жертвами которого стали три человека – двое взрослых и ребенок.

Авария случилась около 21:30 на 35 км автодороги Киев-Чоп возле села Бузовая, когда житель села Гуровщина на ВАЗ-2106 не пропустил микроавтобус Mercedes-Benz Vitо, двигавшийся по главной дороге в направлении Киева, что привело к столкновению транспортных средств.

В результате ДТП водитель и два пассажира ВАЗа, среди которых была 5-летний ребенок, погибли на месте происшествия. Еще один 10-летний ребенок, находившейся в "Жигулях", получили травмы различной степени тяжести.

Травмированный ребенок доставлен в Боярскую больницу.

Ранее "Главред" сообщал, что 25 августа в Крыму произошло ДТП, когда пьяный лихач на "Мерседесе" выехал на встречную полосу и врезался в "Хонду", в которой ехала семья из трех человек. Жертвами аварии стали родители 2-летнего ребенка.

Фото: udai.gov.ua