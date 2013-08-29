В Днепропетровске тысячи людей задыхаются от дыма с диоксином: опубликовано видео

В Днепропетровске уже четвертый день подряд горит ил в прудах-отстойниках местного водоканала, находящихся в 500 метрах от жилых домов. Люди задыхаются от вони и дыма, содержащего диоксин.

Те, кому есть куда уехать, выехали вместе с домашними животными, дышать просто невозможно. Те, кому бежать некуда, несмотря на жару, прячутся за закрытыми окнами и дверями, но это не спасает, сообщает ТСН.

По словам местных жителей, подсыхающий ил загорался и ранее, но пожара такого масштаба еще никогда не было. Люди подозревают, что возгорание такой территории одновременно – это не случайность. Возмущает их то, что местные жители уже который день травятся дымом горящих фекалий, перемешанных с химикатами, а на них так никто и не обратил внимания.

В горводоканале от помощи МЧСников отказываются, говорят, что все тушат с понедельника своей техникой. Версию об умышленном поджоге ради экономии средств также категорически отвергают. По словам руководителей предприятия, отстоявшийся ил – это сырье на продажу, а жечь собственные деньги никто не будет. Чиновники во всем винят самих жителей, которые, якобы, устраивают рядом с отстойниками свалки, а там вспыхивает пожар, который потом переходит на отстойники.

В то же время, местные жители утверждают, что за все дни не видели ни одной машины. А эксперты-экологи говорят, что какой бы ни была причина возгорания, но пожар на отстойниках – это однозначно нарушение технологии их владельцев.

Эксперты утверждают, что пожар вредит здоровью людей, ибо в этом дыму, кроме сажи и диоксина, есть еще тяжелые металлы и хлор.

К делу уже подключились и правоохранители. Они выясняют причину возгорания и не исключают, что откроют уголовное производство.

Как ранее писал Главред, после смертельной аварии на заводе "Стирол" в Горловке стало известно, что за последние десять лет там произошло девять крупных аварий: семь пожаров и две утечки газа. При этом наиболее опасным, по статистике, является цех по производству аммиака: в мае этого года тут возник пожар. Тогда, к счастью, никто не пострадал.