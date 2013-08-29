Страшное ДТП на Львовщине: погибли 5 человек

Около полуночи 28 августа во Львовской области произошло ДТП, в результате которого погибли пять человек.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, авария произошла в 23:46 на автодороге Киев–Чоп возле села Чишки.

Грузовой автомобиль Mercedes столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2105. В результате ДТП пять пассажиров "Жигулей" погибли.

Как ранее писал Главред, 25 августа, в Полтавской области произошло ДТП, в котором 11 человек получили ранения, а один ребенок погиб.

Фото: lviv.mns.gov.ua