В Москве задержан убийца украинской биатлонистки

В России задержан главный подозреваемый в убийстве украинской биатлонистки.
В столице России был задержан мужчина, подозреваемый в убийстве известной украинской биатлонистки Елены Демиденко.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Мужчину, который был объявлен в межгосударственный розыск, задержали несколько дней назад в Москве по подозрению в краже.
После проведения всех необходимых проверок было установлено, что он находится в розыске за убийство.
Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Украину, где ему официально объявят о подозрениях в совершении убийства спортсменки.
Напомним, как сообщал "Главред", 18 июня в Глухове, Сумской области, была убита мастер спорта по биатлону и двукратный призера Чемпионата мира по летнему биатлону Елена Демиденко.
По факту убийства открыто уголовное производство.
Как сообщили в милиции, главным подозреваемым в совершении убийства стал 28-летний сожитель Елены Демиденко, который ранее отбывал наказание за кражи и убийство.