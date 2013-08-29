В Москве задержан убийца украинской биатлонистки

В столице России был задержан мужчина, подозреваемый в убийстве известной украинской биатлонистки Елены Демиденко.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Мужчину, который был объявлен в межгосударственный розыск, задержали несколько дней назад в Москве по подозрению в краже.

После проведения всех необходимых проверок было установлено, что он находится в розыске за убийство.

Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Украину, где ему официально объявят о подозрениях в совершении убийства спортсменки.

Напомним, как сообщал "Главред", 18 июня в Глухове, Сумской области, была убита мастер спорта по биатлону и двукратный призера Чемпионата мира по летнему биатлону Елена Демиденко.

По факту убийства открыто уголовное производство.

Как сообщили в милиции, главным подозреваемым в совершении убийства стал 28-летний сожитель Елены Демиденко, который ранее отбывал наказание за кражи и убийство.