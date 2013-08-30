На Виннитчине колодец убил двоих человек

В четверг, 29 августа, в Винницкой области произошел несчастный случай – при копании колодца погибли два человека.

Трагедия случилась в 10:22 на частном дворе в с. Ярышевка Томашпольского района, когда из-за нарушения мер безопасности во время копания колодца произошел обвал песчаного грунта на глубине 7 м.

Ранее "Главред" сообщал, что в июне в Харькове в одном из колодцев по улице Рудика были найдены четыре бездыханных тела. Причиной смерти мужчин стало отравление газами при проведении ими очистных работ.

Также напомним, что в мае 2013-го на Киевщине в выгребной яме погибли 3 человека.