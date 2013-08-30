Названа причина ДТП на Львовщине, где погибли 5 человек

Страшное ДТП на Львовщине, где погибли 5 человек, начала обрастать подробностями. Как оказалось, авария могла случиться из-за водителя "Жигулей", который уснул за рулем.

Об этом сообщает ТСН.

Напомним, что ДТП случилось в ночь на 29 августа на трассе Киев-Чоп в селе Чишки Львовской области, когда "Жигули" столкнулись сразу с двумя грузовиками.

Около полуночи два грузовика с сербскими номерами ехали в направлении Киева, навстречу направлялись "Жигули". Водитель легковушки внезапно выехал на встречную, ударился о прицеп первой фуры, от удара его откинуло и он лоб в лоб столкнулся со вторым грузовиком.

Люди, которые живут вблизи места, где произошла авария, выбежали ночью на улицу и ужаснулись. Свидетели говорят, что одного из пассажиров легковушки от удара выбросило из машины на проезжую часть, а других просто зажало внутри.

Без специального инструмента, без разрезания кузова вытащить оттуда тела было невозможно.

Все погибшие - мужчины, жители Львовской и Ивано-Франковской областей. Куда они ехали - неизвестно. Водители грузовиков разговаривать с журналистами отказываются. А инспекторы ГАИ озвучивают предварительную причину аварии. Говорят, что вероятно, что водитель легковушки заснул за рулем, ведь дорога - в хорошем состоянии и это не могло привести к ДТП.

Ранее "Главред" сообщал, что на трассе Киев - Чоп Сети под Свалявой Закарпатской области произошла авария, где фура смяла в лепешку пассажирский и грузовой микроавтобусы (фото, видео). Погиб один человек, еще пять получили ранения.

Фото: sai.gov.ua, видео: tsn.ua