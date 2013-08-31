Смертельное ДТП в Крыму: двое погибших

В пятницу, 30 августа, на трассе "Симферополь – Судак" столкнулись автомобили Mercedes и Nissan.

По информации Главного управления ГСЧС в АРК, в результате аварии погиб 24-летний водитель Nissan и 27-летняя жительница Белогорского района.

Кроме того, пострадали 38-летний житель Симферополя и 6-летний ребенок. Оба пострадавших находятся в реанимационном отделении больницы.

Как ранее писал Главред, вечером 29 августа в Киеве произошло сразу два масштабных ДТП: на Дарницком мосту столкнулись 10 машин, а в центре Киева на улице Набережно-Луговая – 5.