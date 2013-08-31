В Ровно найден застреленным преподаватель университета

В Ровно был найден мертвым преподаватель Национального университета водного хозяйства и природопользования Александр Гурьянов.

Об этом со ссылкой на ровенскую милицию передают "Украинские новости".

Также стало известно, что мужчина был найден застреленным, также нашли прощальную записку погибшего.

В милиции уточнили, что тело преподавателя нашли 30 августа, около 15:00 на улице Шевченко. Выстрел был произведен в челюсть из охотничьего гладкоствольного ружья.

Обстоятельства гибели преподавателя выясняет следствие.

Гурьянову было 52 года. В университете он проработал 23 года, был кандидатом технических наук.