В Черкассах двое суток пытались обезвредить авиабомбу: опубликовано видео

В Черкассах во время проведения земляных работ рабочие нашли немецкую авиационную бомбу SD-500 времен Второй мировой войны весом в полтонны.

Бомбу нашли 30 августа около трех часов дня на улице Гагарина, 32 – на окраине Черкасс, но по данным управления ГСЧС в Черкасской области ее до сих пор готовят к эвакуации.

К утру 31 августа специалисты оцепили территорию и отселили жителей из близлежащих домов (всего 12 человек). На месте постоянно дежурит охрана из числа личного состава ГСЧС и МВД.

Для того, чтобы провести транспортировку авиабомбы, на месте находки приходится очищать территорию и частично убирать деревья и кусты.

Вес находки – 500 кг, вес взрывчатого вещества – 100-150 кг, возможный радиус разлета осколков – до 1,5 км.Как сообщает пресс-, бомбу нашли.

Бомба имеет два электрических взрывателя, есть вероятность установки на бомбе "ловушек" "elaz-17" и "elaz-57".

Только около 17:15 31 августа авиационную бомбу смогли вытащить из земли. Ее вывезли на полигон в с. Оршанец, где в 19:45 обезвредили.

Как ранее писал Главред, 27 августа на центральном проспекте Луцка была обнаружена 50-килограммовая бомба времен войны. В тот же день пиротехники извлекли бомбу и отправили ее на специальную площадку для подрыва.