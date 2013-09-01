Под Киевом спецназ ГАИ избил журналиста

Под Киевом 31 августа журналиста телеканала ТВi Виктора Миняйло избили сотрудники спецназа ГАИ "Кобра".

Об этом сообщает УНИАН.

По данным телеканала, журналист ехал забирать собаку после сложной операции и вез в клинику деньги, чтобы расплатиться за медицинскую помощь.

На светофоре его остановили сотрудники ГАИ, проверили документы, а когда узнали, что он везет деньги на дорогостоящую операцию, отказавшись представиться, предложили пройти в их машину номер 0287.

Когда Миняйло начал снимать их на мобильный телефон, один спецназовец схватил его сзади за руки, а другой со словами "ср .. ый писака начитался интернета" начал бить кулаками по голове, в грудь и живот.

Они затащили его в машину, отказались предоставить телефон, чтобы позвонить жене и коллегам, и угрожали физической расправой.

Когда Миняйло отдал им 2000 гривен, которые вез, чтобы оплатить операцию, они его отпустили.

Виктор Миняйло написал заявление в милицию.

По его словам, сотрудники "Кобры" уже обращались к нему, чтобы уладить ситуацию.