На Тернопольщине столкнулись микроавтобус и молоковоз: трое погибших

В Тернопольской области три человека погибли в результате столкновения микроавтобуса и молоковоза.

Об этом сообщает "Автополигон".

Авария произошла в воскресенье, 1 сентября.

Как сообщили в ГС ЧС, водитель автоцистерны выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом.

В результате столкновения погибли оба водителя, а также одна пассажирка автобуса, еще одна женщина из микроавтобуса оказалась в реанимации.

В ушах у водителя молоковоза обнаружили наушники.

Спасатели выдвинули версию, что водителя, возможно, усыпила музыка, которую он слушал.