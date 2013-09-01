На Тернопольщине столкнулись микроавтобус и молоковоз: трое погибших

В результате столкновения микроавтобуса с молоковозом, который выехал на встречную полосу, погибли три человека.
Об этом сообщает "Автополигон".
Авария произошла в воскресенье, 1 сентября.
Как сообщили в ГС ЧС, водитель автоцистерны выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом.
В результате столкновения погибли оба водителя, а также одна пассажирка автобуса, еще одна женщина из микроавтобуса оказалась в реанимации.
В ушах у водителя молоковоза обнаружили наушники.
Спасатели выдвинули версию, что водителя, возможно, усыпила музыка, которую он слушал.