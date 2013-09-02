В Макеевке четверо милиционеров попались на торговле наркотиками

В ходе совместной операции областного управления СБУ, МВД и прокуратуры в Макеевке Донецкой области за продажу наркотиков задержаны четыре сотрудника милиции.

Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД в Донецкой области.

"1 сентября 2013 года в рамках совместной (УСБУ в Донецкой области, прокуратуры Донецкой области и ГУ МВД Украины в Донецкой области) реализации информации о противоправных действиях четырех работников Красногвардейского райотдела милиции города Макеевки проведены мероприятия, в ходе которых все четверо сотрудников милиции задержаны", – говорится в сообщении.

В настоящее время милиция и прокуратура Донецкой области ведут следствие в отношении подозреваемых. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.14, ч.2 ст.307, ч.3 ст.364 ("подготовка к преступлению", "перевозка, пересылка, сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", "злоупотребление властью или служебным положением") УК Украины.

Как ранее писал Главред, в мае сотрудники прокуратуры совместно с милицией задержали в Киеве работников внутренних войск МВД Украины, которые продавали амфетамин.